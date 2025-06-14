طهران تلوّح بإغلاق مضيق هرمز... وبرلماني: ندرس القرار بعناية

يُعدّ مضيق هرمز ممرًا مائيًا ضيقًا و"نقطة اختناق استراتيجية حيوية للطاقة العالمية"، يفصل بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط الخليج الفارسي ببحر العرب وخليج عمان. ويُصنّف كأحد أهم شرايين نقل النفط في العالم، حيث تمرّ عبره يوميًا عشرات ناقلات النفط والغاز من إيران والسعودية والعراق ودول أخرى، ما يشكّل نحو 20% إلى 30% من تجارة النفط العالمية. وأيّ تحرك لإغلاقه قد يؤدي إلى أزمات طاقة حادّة واضطرابات كبيرة في التجارة البحرية الدولية.

تهديدات إيرانية بالرد المباشر

في وقتٍ سابق، أفاد مصدر أمني إيراني لوكالة أنباء "فارس" بأنّه "في حال تعرّضت منشآت الطاقة الإيرانية لهجوم، فسيكون الردّ فوريًا عبر ضربات مباشرة تستهدف مراكز الطاقة والاقتصاد في الكيان الصهيوني".

وبحسب مصادر في طهران، تأتي هذه التصريحات في إطار ردّ شامل تُحضّر له إيران، ردًا على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة.

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