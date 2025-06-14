تعيين العميد مجيد موسوي قائداً للقوة الجوية الفضائية لحرس الثورة الإسلامية

بعد استشهاد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد "أمير علي حاجي زادة" إثر الهجوم العسكري الصهيوني على إيران، أصدر قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي"، قرارا عين بموجبه العميد "مجيد موسوي"، قائدا للقوة الجوية الفضائية لحرس الثورة الإسلامية.

وفيما يلي نص أمر قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

العمید السيد مجید موسوي

نظرا للاستشهاد المجيد والمشرف للعمید امير علي حاجي زاده على يد الكيان الصهيوني البغيض ونظراً لخدماتك الجليلة وتجاربك القيمة، أعينك قائدا للقوة الجوية الفضائية للحرس الثورة الإسلامية.

مع الأمل والثقة بالتوفيق الإلهي، يُتوقع تعزيز القدرات والجاهزية الأمنية والدفاعية للقوات المسلحة والتعبئة الشعبية وإمكانية الرد الفوري والفعال على أي مستوى وأي نوع من التهديدات الموجهة إلى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعمل الثوري.

وفي عشية عيد الغديرالمبارك، أسأل الله لهذا الشهيد المخلص أن يرزقه الدرجات العليا، وأن يكون مع الأولياء الصالحين، وخاصة الإمام علي (ع).

وأسأل الله العلي القدير التوفيق الدائم للجميع.

سماحة آية الله السيد علي الخامنئي

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