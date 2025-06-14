الدفاع الجوي للجيش يُدمر طائرة مقاتلة صهيونية أخرى من طراز F-35

ونجحت قوات الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إصابة وتدمير طائرة مقاتلة صهيونية أخرى من طراز F-35 في سماء غرب البلاد.

ووفقًا لهذا التقرير، قفز الطيار من الطائرة المقاتلة، ولا يزال مصيره مجهولًا ويجري التحقيق فيه.

وسيتم نشر معلومات إضافية في هذا الصدد لاحقًا.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر امس الجمعة، هجمات على مناطق بطهران و مدن أخرى في البلاد وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد "أمير علي حاجي زادة" وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد" والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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