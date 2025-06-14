عقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي لبحث كيفية الرد المستمر على شرور العدو الصهيوني

وعقد المجلس الأعلى للأمن القومي، مساء امس الجمعة، اجتماعا قبل ساعة من الجولة الأولى من الرد الإيراني على العدو الصهيوني.

وترأس الاجتماع، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي وتم استعراض الخطط بشأن كيفية الرد المستمر على أي أعمال شريرة للعدو والتأكيد على تنفيذها.

وبحسب بيان أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد استعرض الاجتماع أيضا الاستعدادات الداخلية واتخذ الإجراءات اللازمة.

endNewsMessage1