الاركان الايرانية: سنجعل الكيان الصهيوني المجرم يندم على ما فعله

العميد شكارجي وفي تصريح اليوم للتلفزيون الايراني تعليقا على ادعاء وزير الحرب الصهيوني بأن الجمهورية الإسلامية استهدفت مناطق سكنية، قال: أولا، هاجم الكيان الصهيوني المزيف مناطقنا السكنية صباح أمس، وقتل عددا كبيرا من الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء. الكيان الصهيوني هو من هاجم مناطقنا السكنية.

وأضاف: ثانيا، ان الكيان الصهيوني المجرم عاجز تماما عن اعتراض صواريخ إيران القوية والمحددة والدقيقة للغاية، والتي يمكنها اختراق طبقات دفاعية مختلفة".

وتابع المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: كان هدف الصواريخ التي أطلقناها هو وزارة الحرب الإسرائيلية، لكن تدخل الكيان الصهيوني تسبب في تحويل مسار بعض هذه الصواريخ إلى أماكن أخرى، وهذا عمل إجرامي آخر للكيان الصهيوني.

واضاف العميد شكارجي: لقد أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة، في كلمته القيمة، هذا الأمر للعالم بوضوح بأننا سنجعل هذا الكيان يندم بالتأكيد على ما فعله.

وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: إن الهجمات الأخيرة على كيان الاحتلال هي جزء من عمليتنا الساحقة، وسيجعل قادتنا الكيان الصهيوني المجرم يندم على ما فعله.

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