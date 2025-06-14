سلطنة عمان: نجري اتصالات مكثفة لاحتواء التوترات في المنطقة

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، أن البوسعيدي "أجرى اتصالات بعدد من نظرائه بالدول الشقيقة والصديقة أكد، خلالها، أهمية وقف العدوان وردع المعتدي باستخدام الوسائل السلمية المستندة إلى القانون الدولي والعدالة لحقن الدماء ووقف التدمير وعدم سقوط المزيد من الضحايا، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها وحماية للمصالح العليا لشعوبها".

وتأتي هذه الاتصالات في ظل التوتر والتصعيد العسكري الخطير الذي سببه كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلاله اعتداءاته المباشرة على الأراضي الإيرانية منذ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

endNewsMessage1