بدء الهجمات الصاروخية الايرانية على كيان الاحتلال

وأعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي في بيان لها بدء عملية "صادق 3"، بكلمة السر المقدسة "يا علي بن أبي طالب (عليه السلام)".

وجاء في البيان الصادر: عقب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الغاشم وقاتل الأطفال فجر اليوم على مناطق في إيران الإسلامية، واستشهاد مجموعة من كبار قادة القوات المسلحة والعلماء البارزين والمواطنين الأبرياء، وخاصة الأطفال المظلومين، نفذ الحرس الثوري الإسلامي، بصفته الذراع الدفاعي والهجومي للشعب الايراني، معتمدًا على القدرة الإلهية، والتوجيه الحكيم من القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي)، والطلب والدعم من الشعب الإيراني النبيل، رده الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، في اطار عملية "الوعد الصادق 3"، بكلمة السر المقدسة "يا علي بن أبي طالب (عليه السلام)"، في ليلة عيد الغدير المباركة.

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