قائد الثورة يعين اللواء حاتمي قائدا عاما لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وجاء في قرار القائد العام للقوات المسلحة، ان تعيين اللواء حاتمي جاء نظرًا لما يتمتع به من الالتزام والكفاءة والخبرة.

واضاف: نظرًا للثروة البشرية الهائلة والكفاءة العالية التي يمتلكها الجيش، وخبرات مرحلة الدفاع المقدس وما بعدها، فمن المتوقع أن يشهد عهدكم، وبنهج ثوري وتحولي، تعزيز القدرات القتالية والجاهزية، والتفوق المعنوي والبصيرة، وتوفير احتياجات المعيشة، والتكامل مع القوات المسلحة الأخرى، تسارعًا ملحوظًا، وأن يصل جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مستوى أكثر جدارة.

وأعرب عن امتنانه وتقديره للجهود الصادقة والقيمة التي بذلها اللواء عبدالرحيم موسوي خلال فترة خدمته، داعيا الله العلي القدير للجميع بالتوفيق والسداد.

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