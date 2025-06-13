إيران: الولايات المتحدة متواطئة في هجمات الكيان الإسرائيلي الإرهابية على ايران

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات الكيان الإسرائيلي على إيران قال ايرواني: في الليلة الماضية، نفذ الكيان الإسرائيلي، أخطر كيان وأكثرها إرهابًا في العالم، بدعم استخباراتي وسياسي كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، سلسلة من الهجمات العسكرية المنسقة والمخطط لها مسبقًا على عدة مدن في إيران. استهدفت هذه الأعمال غير القانونية والعدوانية منشآت نووية سلمية ومنشآت عسكرية وبنية تحتية مدنية حيوية ومناطق سكنية. وكان من بين الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات منشأة نطنز النووية، وهي موقع يخضع لضمانات ومراقبة كاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وادان بشدة وبشكل قاطع هذه الهجمات الإجرامية والهمجية واضاف: استهدفت سلسلة من الاغتيالات كبار المسؤولين العسكريين وعلماء نوويين ومدنيين أبرياء. وقد استشهد حتى الآن 78 شخصًا، بينهم مسؤولون عسكريون كبار، وأصيب أكثر من 320 آخرين، غالبيتهم العظمى من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وتابع: هذا الصباح، واصل الكيان الإسرائيلي أعماله العدوانية ضد إيران، مستهدفًا العديد من المنشآت المدنية والعسكرية في أنحاء مختلفة من المدن الإيرانية. لم تكن عمليات القتل المتعمدة والمنهجية هذه غير قانونية فحسب، بل كانت أيضًا لاإنسانية، وعرضًا مروعًا للعدوان المدروس والمخطط له. هذه الجرائم أمثلة واضحة على أعمال الإرهاب الحكومي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

واضاف: إن تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الاستجابة للتحذيرات المتكررة والموثقة من جمهورية إيران الإسلامية بشأن تهديدات الكيان الإسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية قد أضر بشدة بمصداقية هذه المؤسسات وسلطتها. إن صمت هذه المؤسسات إزاء استفزازات الكيان الإسرائيلي المتكررة قد شجع هذا الكيان المارق، وجعله أكثر جرأة في تصعيد أعماله العدوانية وتجاوز جميع الخطوط الحمراء.

وتابع: يجب أن نؤكد بوضوح؛ إن هذا الهجوم المتهور على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات لا يتحدى المبادئ الأساسية للقانون الدولي فحسب، بل يمس الضمير الإنساني أيضًا. إن أي ضرر يلحق بهذه المنشآت قد يؤدي إلى عواقب كارثية من التسرب الإشعاعي، لن تقتصر على إيران، بل قد تنتشر في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. وحده كيان يفتقر إلى الإنسانية والمساءلة يمكنه المخاطرة بحياة ملايين الأشخاص في سعيه لتحقيق أهدافه التدميرية.

واعتبر هذه الإجراءات انتهاكًا واضحًا وصارخًا لسلسلة من المبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك الكيان الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقيات جنيف، والعديد من قرارات مجلس الأمن والمؤتمر العام للوكالة، والتي تحظر جميعها صراحةً أي هجوم أو تهديد ضد المنشآت النووية الخاضعة للضمانات.

واضاف: قبل كل شيء، يُعد هذا العدوان انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة 4 من المادة 2 منه، التي تحظر صراحةً أي تهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة عضو أو استقلالها السياسي. كما انتهك الكيان الإسرائيلي سيادة العراق وسلامته الإقليمية. وقد احتجت البعثة الدائمة للعراق اليوم رسميًا وأدانت هذا الانتهاك لسلامة أراضيها، وذلك بإرسال رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.

واكد انه يجب على الدول الداعمة لهذا الكيان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تعلم أنها متواطئة في هذه الجرائم. وبتقديمها المساعدة وتسهيلها لارتكاب هذه الأعمال، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقبها. إن دعم الكيان الإسرائيلي في الظروف الراهنة يعني دعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتدمير المتعمد للسلم والأمن العالميين.

واردف: إن جرائم الكيان الصهيوني المستمرة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وانتهاكاته المتكررة لسيادة دول المنطقة، وحيازته أسلحة دمار شامل غير مُعلنة، قد حوّلت الشرق الأوسط إلى بؤرة توتر مزمنة منذ تأسيسه. الآن هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي للتحرك؛ يجب نزع جميع أسلحة الدمار الشامل من هذا الكيان، ووضعه تحت رقابة دولية، ومحاسبته بالكامل على أفعاله.

وقال ايرواني: إن مثل هذه الأعمال ليست مجرد قضية إقليمية أو هجومًا على دولة واحدة، بل هي هجوم مباشر على الكيان الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ونظامها، ونظام منع الانتشار العالمي، وسلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أعلن قادة الكيان الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس وزرائه المجرم، مسؤوليتهم علنًا وبلا خجل عن هذه الأعمال الشنيعة. وصرّح مسؤولو الكيان صراحةً بأن هدف هذا العدوان هو "تعطيل المفاوضات النووية". هذا الاعتراف وحده كافٍ لكشف الدوافع الحقيقية وراء هذا الهجوم: تدمير الدبلوماسية، وتخريب المفاوضات، وجر المنطقة إلى صراع أوسع. لا مجال للإنكار.

واضاف: علاوة على ذلك، كان هذا العدوان متعمدًا ومنسقًا، ونُفذ بدعم كامل من أحد الأعضاء الدائمين في هذا المجلس، الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: إن تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الهجمات الإرهابية أمرٌ لا شك فيه. لقد اعترف المسؤولون الأمريكيون علنًا وبكل وقاحة بدورهم المتعمد في مساعدة وتحريض الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني منذ الليلة الماضية، بما في ذلك نقل الأسلحة إليه. لن ننسى أبدًا أن شعبنا فقد أرواحه نتيجة هجمات الكيان الصهيوني بالأسلحة الأمريكية.

واردف: هذه الإجراءات ترقى إلى إعلان حرب. وهذا هو الأحدث في سلسلة طويلة وموثقة جيدًا من السلوك غير القانوني والمزعزع للاستقرار والعدواني من قبل الكيان الإسرائيلي، وهو كيان يتمتع بالإفلات التام من العقاب بسبب دعم القوى الراعية له. يجب أن ينتهي هذا الوضع.

واكد انه يجب على مجلس الأمن أن يتحرك الآن، بحزم ووضوح. في عام 1981، اعتمد المجلس نفسه، ردًا على الهجوم العسكري للكيان الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي العراقي، بالإجماع القرار 487 (1981)، الذي أدان العدوان بأشد العبارات باعتباره انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما دعت الكيان المجرم إلى الامتناع عن ارتكاب أعمال مماثلة أو التهديد بارتكابها مستقبلاً. لو نفذ مجلس الأمن هذا القرار بفعالية آنذاك وحاسب الكيان الإسرائيلي، لما تجرأ هذا الكيان على مواصلة سلوكه غير القانوني اليوم دون عقاب.

واعتبر العدوان الحالي بانه نتيجة مباشرة لعقود من التقاعس وازدواجية المعايير واضاف: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية مجدداً حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. سترد إيران على هذه الأعمال العدوانية بشكل حاسم ومتناسب، في الوقت والمكان والطريقة التي تختارها. هذا ليس تهديداً، بل نتيجة طبيعية وقانونية وضرورية لهجوم عسكري غير مبرر. سيكون رد إيران حاسماً، ومتوافقاً مع القانون الدولي، وحتمياً لاستعادة الردع، والدفاع عن السيادة الوطنية، والتمسك بمبادئ القانون الدولي. لا ينبغي أن يكون أي معتدٍ بمنأى عن العقاب.

واضاف: لقد دعونا إلى هذا الاجتماع الطارئ لأننا نتوقع من المجلس الوفاء بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة. يجب على مجلس الأمن أن يدين العدوان غير القانوني للكيان الإسرائيلي بأشد العبارات الممكنة. ويجب عليه أن يتخذ فورًا خطوات عملية وملموسة لمحاسبة الكيان ومنع المزيد من تقويض السلم والأمن الدوليين. وأي شيء أقل من ذلك سيُعتبر انهيارًا للنظام الدولي ودعوةً للفوضى. اسمحوا لي أن أختتم كلمتي بذكر حقيقة بسيطة لا يمكن إنكارها: كان الكيان الإسرائيلي هو من هاجم إيران؛ وكان الكيان الإسرائيلي هو من انتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ ويجب محاسبته. يجب على مجلس الأمن أن يتحرك فورًا ويوقف هذه الأعمال العدوانية دون تأخير. الصمت تواطؤ في هذه الجريمة.

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