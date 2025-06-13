عراقجي: الانتهاک الصارخ لسیادة إیران وسلامة أراضیها خرق سافر لمیثاق الأمم المتحدة

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الجمعة، أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، بشدة هجمات الكيان الصهيوني على إيران، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

وأعرب الوزير الباكستاني عن تضامن باكستان حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب إيران، وعبر عن قلقه إزاء زعزعة استقرار وأمن المنطقة بأسرها بسبب عدوان الكيان الصهيوني.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره لهذا الاتصال من نظيره الباكستاني ومواقف كبار المسؤولين الباكستانيين في الإدانة الشديدة لعدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكدًا أن هذا الهجوم يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها وخرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة، وأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد ردًا حاسمًا على عدوان هذا الكيان استنادًا إلى حق الدفاع المشروع.

كما أكد عراقجي على ضرورة اتخاذ دول المنطقة والعالم الإسلامي موقفًا متماسكًا وحاسمًا ضد اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني القاتل للأطفال.

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