اطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الايرانية في اطار عمليات "الوعد الصادق 3"

وعقب البيان الاول عن نجاح عملية "الوعد الصادق 3" ضد المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني، اعلن الحرس الثوري في بيانه الثاني بان عشرات الصواريخ الباليستية أصابت أهدافًا استراتيجية.

وجاء في البيان الصادر مساء الجمعة: في هذه العملية، استهدفت وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري ، باستخدام أنظمة دقيقة وذكية، المراكز العسكرية والقواعد الجوية التي كانت مصدر الهجوم الإجرامي على بلدنا، بالإضافة إلى المراكز الصناعية العسكرية التي استخدمها جيش الكيان الصهيوني خصيصًا لإنتاج الصواريخ وغيرها من المعدات والأسلحة العسكرية لارتكاب جرائم ضد شعوب المنطقة المقاومة، وخاصةً الشعب الفلسطيني وغزة المضطهد، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في عمق الأراضي المحتلة.

واضاف: تشير التقارير الميدانية وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخبارية إلى أن عشرات الصواريخ الباليستية أصابت أهدافًا استراتيجية بفعالية. ورغم ادعاء العدو اعتراضها، إلا أنه فشل في مواجهة موجات الهجمات الصاروخية التي شنتها جمهورية إيران الإسلامية.

واردف: عملية "الوعد الصادق 3"، استجابةً لأمر قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، ومطالب الشعب الإيراني الابي، هي جزء من رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دماء الأبرياء.

واكد انه نُفِّذت هذه العملية بقوة وحزم، بالتنسيق مع جميع الأجهزة والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورسالتها الرئيسية هي أن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الخط الأحمر للقوات المسلحة.

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