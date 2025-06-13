المرجع الدینی الأعلى یصدر بیانا بشأن عدوان صهیونی على إیران

دان مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني بشدة الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية فجر اليوم والذي أسفر عن مقتل العشرات بينهم قادة عسكريين وعلماء ومدنيون.

وقال مكتبه في النجف الأشرف في بيان إن “الجريمة التي ارتكبها النظام الصهيوني المحتل صباح الجمعة، باستشهاد مجموعة من العلماء والقادة العسكريين والمدنيين الإيرانيين، ومن بينهم نساء وأطفال، ومهاجمة عدد من المؤسسات والمراكز العلمية في البلاد، برهنت مجددا على خطورة هذا النظام وعدوانيته”.

وأضاف: “ندعو للشهداء بالرحمة والرفعة، ونتقدم بالتعازي لأسرهم الكريمة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والمصابات، فإننا ندين بشدة هذا العمل الإجرامي، ونتوقع من المجتمع الدولي الضغط على هذا النظام المعتدي وداعميه لمنع استمرار مثل هذه الاعتداءات”.

ويشار إلى أن إسرائيل شنت منذ فجر اليوم الجمعة، قرابة 6 موجات من الهجمات الجوية مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منشأة نطنز النووية، وهي قاعدة عسكرية إيرانية تقع شمال غرب البلاد. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المنشأة ومحطة فوردو للتخصيب لم تتضررا جراء الهجوم الإسرائيلي. إلا أن السلطات الإيرانية أعلنت لاحقا أن منشأة نطنز للتخصيب قد تضررت.

وقال مصدران لـ”رويترز” إن ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين قتلوا في الضربات الإسرائيلية، بينهم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري وقائد القوة الصاروخية.

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