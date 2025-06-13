قائد الثورة الإسلامية يعين اللواء موسوي رئيسا لهئئة الاركان العامة للقوات المسلحة

بعد استشهاد اللواء "محمد حسين باقري"، إثر الهجوم العسكري الصهيوني على إيران، أصدر قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي"، قرارا عين بموجبه اللواء "عبد الرحيم موسوي"، رئيسا لأركان القوات المسلحة الإيرانية.

وفيما يلي نص أمر قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللواء السيد عبدالرحيم موسوي

نظرا للاستشهاد المجيد والمشرف للواء باقري على يد الكيان الصهيوني البغيض، ونظراً لخدماتك الجليلة وتجاربك القيمة، أعينك رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

مع الأمل والثقة بالتوفيق الإلهي، يُتوقع تعزيز القدرات والجاهزية الأمنية والدفاعية للقوات المسلحة والتعبئة الشعبية، وإمكانية الردّ الفوري والفعال على أي مستوى وأي نوع من التهديدات الموجهة إلى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعمل الثوري. وفي عشية عيد الغديرالمبارك، أسأل الله لهذا الشهيد المخلص أن يرزقه الدرجات العليا، وأن يكون مع الأولياء الصالحين، وخاصة الإمام علي (ع).

وأسأل الله العلي القدير التوفيق الدائم للجميع.

سماحة آية الله السيد علي الخامنئي

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

endNewsMessage1