وزیر الخارجیة الإیرانی یدین العدوان الصهیونی على البلاد

وأدان "عراقجي" بأشد العبارات العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني على البلاد؛ قائلا : أصالة عن نفسي ونيابة عن الجهاز الدبلوماسي وزملائي في وزارة الخارجية، أتقدم بأحر التهاني والتعازي إلى حضرة ولي العصر (عج)، وقائد الثورة الإسلامية ورفاق الشهداء وعائلاتهم الكريمة، والشعب الإيراني الشريف، بمناسبة استشهاد عدد من قادة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك عدد من علمائنا الكرام، الذين استشهدوا مع عدد من النساء والأطفال الإيرانيين الأبرياء خلال العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني المشؤوم ضد بلادنا، وأدعو لشهداءنا الأعزاء بالدرجات العلى.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه لا شك أن راية الدفاع عن عزة وأمن واقتدار إيران الإسلامية ستبقى مرفوعة على يد رفاق هؤلاء الشهداء الأبطال الأجلاء، مضيفا : أسأل الله العظيم لرفاق وخلفاء هؤلاء الشهداء الأعزاء التوفيق والعزة في أداء مسؤولياتهم والدفاع عن كيان إيران العزيزة.

وأكد "عراقجي" : نعاهد الشعب الإيراني العظيم والشهداء الأجلاء أن نبذل قصارى جهدنا وطاقاتنا لدعم التدابير العليا للنظام والإجراءات القوية للقوات المسلحة من أجل الدفاع القوي عن وطننا الإسلامي العزيز.

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