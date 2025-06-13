وزير الدفاع الإيراني: على المجرمين الصهاينة أن يتوقعوا ردا مدويا ومدمرا

وعقب عدوان الكيان الصهيوني واستشهاد عدد من القادة والعلماء النوويين والشعب الأعزل في البلاد، أكد العميد نصير زادة، على أن الاعداء لا يدركون أن الشهادة تلهم مجاهدي الإسلام العزم والإصرار على تدمير العدو الجبان.

وأضاف: إن استهداف الاماكن السكنية والعائلات يظهر ذروة الوحشية التي يتسم بها الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، وان اغتيال واستشهاد رفاقنا القادة ومجموعة من أبناء شعبنا الأعزاء لن يضعف إرادة وجاهزية القوات المسلحة الإيرانية.

وتابع بالقول: مما لا شك فيه هو ان شرور وجرائم الكيان الصهيوني ستقصر عمره الشرير وستعزز العزيمة الوطنية والقدرة الدفاعية والهجومية لإيران القوية لإسقاط هذا الكيان الشرير، ونحن على أتم الاستعداد لدعم قواتنا العملياتية بكل الوسائل.

وأعلن أن الجهود مبذولة للغاية والقوات مستعدة لمواصلة الحرب لسنوات، و أجريت تجارب عسكرية ناجحة جدا، تم نقل قدرات عسكرية إلى القوات العملياتية، ويجب على المجرمين الصهاينة أن يتوقعوا ردا ساحقا من القوات المسلحة الايرانية يجعلهم يندمون على فعلتهم.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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