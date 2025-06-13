الخارجية الايرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق قانوني ومشروع لايران

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الايرانية: لقد تعرض وطننا الحبيب، إيران، لاعتداء ظالم من قبل كان كان مجرم شرير.

واضاف: هذا الصباح، هاجم الكيان الصهيوني المحتل والمارق، منتهكًا سلامة أراضي إيران الحبيبة وسيادتها الوطنية، مناطق شملت عدة أحياء سكنية في طهران ومدن أخرى في البلاد، مما أسفر عن استشهاد مجموعة من أشرف وأخلص خدام الوطن في مجال الدفاع عن إيران وسيادتها وعن العلم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من المواطنين الأبرياء.

وتقدمت وزارة الخارجية بأحرّ التهاني والتعازي إلى قائد الثورة الاسلامية والشعب الإيراني الابي باستشهاد المدافعين عن الوطن وخدمه الذين ضحّوا بأرواحهم فداءً له في مواجهة الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني.

واضافت: إنّ هجمات الكيان الصهيوني على إيران تُمثّل انتهاكًا للمادة الرابعة، الفقرة الثانية، من ميثاق الأمم المتحدة، وعدوانًا سافرًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لإيران حقّ قانونيّ وشرعيّ في الردّ على هذا العدوان وفقًا للمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، ولن تتردد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن الشعب الإيراني بكلّ ما أوتيت من قوّة وبالطريقة التي تُحدّدها.

وتابعت: بصفتها عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة، التي تقوم فلسفة وجودها على منع العدوان وانتهاكات السلام وتهديده، تُشدد جمهورية إيران الإسلامية على واجب مجلس الأمن التابع لهذه المنظمة في اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة انتهاك السلم والأمن الدوليين من خلال العدوان السافر للكيان الصهيوني على إيران، وتدعو رئيس وأعضاء هذا المجلس إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد في أسرع وقت ممكن.

كما ذكّرت وزارة الخارجية بواجبات الأمين العام للأمم المتحدة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة في هذا الصدد، وطلبت منه اتخاذ إجراءات فورية في هذا الصدد.

وقالت: يُتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الدول الإقليمية والإسلامية، وأعضاء حركة عدم الانحياز، وجميع الدول المعنية بالسلم والأمن الدوليين، أن تُدين فورًا هذا العدوان الإجرامي، وأن تتخذ إجراءات عاجلة وجماعية لمواجهة هذه المغامرة الخطيرة التي عرّضت، بلا شك، السلم والأمن العالميين لتهديد غير مسبوق.

واكدت بأن الآثار والعواقب الخطيرة والبعيدة المدى لعدوان الكيان الصهيوني على جمهورية إيران الاسلامية، تقع على عاتق هذا الكيان وداعميه.

واعتبرت إن الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد إيران لا يمكن أن تتم دون تنسيق وتفويض من الولايات المتحدة. وعليه، فإن حكومة الولايات المتحدة، بصفتها الداعم الرئيسي لهذا الكيان، ستكون مسؤولة أيضًا عن الآثار والعواقب الخطيرة لهذه المغامرة الصهيونية.

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