اللواء باقري يوعز ببدء مناورات اقتدار القوات المسلحة
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اصدر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري اليوم الخميس امرا ببدء اجراء سلسلة مناورات اقتدار القوات المسلحة للعام الجاري بكلمة السر "يا علي بن أبي طالب عليه السلام".
وافاد مركز الاتصال بالاركان العامة ان اللواء باقري قدم التهاني بعيد غدير خم الأغر وقال ان الهدف من اقامة المناورات هو النهوض بالقدرات الدفاعية والردع لدى القوات المسلحة وتقييم جهوزيتها.
ويتم التخيط لهذه المناورات وتنفيذها في ضوء التغيير في التقويم السنوي للقوات المسلحة والتركيز على تحركات العدو.