اللواء باقري يوعز ببدء مناورات اقتدار القوات المسلحة

وافاد مركز الاتصال بالاركان العامة ان اللواء باقري قدم التهاني بعيد غدير خم الأغر وقال ان الهدف من اقامة المناورات هو النهوض بالقدرات الدفاعية والردع لدى القوات المسلحة وتقييم جهوزيتها.

ويتم التخيط لهذه المناورات وتنفيذها في ضوء التغيير في التقويم السنوي للقوات المسلحة والتركيز على تحركات العدو.

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