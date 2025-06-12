ردا على قرار الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.. المتحدث باسم هیئة الطاقة الذریة الإیرانیة: تخصیب الیورانیوم في إیران سیزداد بشکل ملحوظ

وأكد بهروز كمالوندی، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الضغط السياسي الذي تمارسه بعض الدول يهدف إلى دفع إيران للتراجع عن مواقفها المحقة، واصفًا ذلك بأنه "خطأ استراتيجي فادح". وأوضح كمالوندی أن إيران قد حذرت مرارًا من تبعات اتباع سياسة المواجهة، مشيرًا إلى أن البلاد كانت مستعدة لمواجهة هذا النهج.

وفي بيان له، أشار كمالوندی إلى أن الدكتور محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، أبلغ زملاءه بالقرارات الوطنية التي تم اتخاذها ردًا على القرار الجائر الذي صدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أن إيران قدمت استبيان التصميم المتعلق بإجراء محدد وفعال إلى الوكالة، والذي يتضمن الشروع في تشغيل الموقع الثالث للتخصيب.

وأضاف كمالوندی أن "المجمع الجديد سيكون الثالث، وهو يتميز بأهمية كبيرة نظرًا لمستوى الأمان العالي الذي يتمتع به". كما أعلن عن استبدال جميع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول الموجودة في مجمع "الشهيد الدكتور علي محمدي – فوردو" بأجهزة من الجيل السادس المتطورة، مما يعني أن إنتاج المواد المخصبة سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا وكبيرًا.

وأكد كمالوندی أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز القدرات النووية الإيرانية، مشددًا على أن إيران ستواصل السير في طريقها دون تراجع، مهما كانت الضغوطات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها، بتأييد 19 صوتا ومعارضة 3 وامتناع 11 عضوا.

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