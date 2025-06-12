سلطنة عُمان تؤکد استضافتها للجولة السادسة من المفاوضات الإیرانیة الأمیرکیة
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أكدت سلطنة عُمان استضافتها للجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والمقرّر عقدها في مسقط يوم الأحد 15 يونيو، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.
وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم الخميس في حسابه على منصة اكس: "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 (يونيو/ حزيران الجاري)".
وكان الناطق باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قد قال يوم الثلاثاء في لقائه الصحفي حول الجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة بين ايران و امريكا: نظرا الى المشاورات التي انجزت، فانه يجري التخطيط لعقد الجولة التالية من هذه المفاوضات يوم الاحد في مسقط.