سلطنة عُمان تؤکد استضافتها للجولة السادسة من المفاوضات الإیرانیة الأمیرکیة

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم الخميس في حسابه على منصة اكس: "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 (يونيو/ حزيران الجاري)".

وكان الناطق باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قد قال يوم الثلاثاء في لقائه الصحفي حول الجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة بين ايران و امريكا: نظرا الى المشاورات التي انجزت، فانه يجري التخطيط لعقد الجولة التالية من هذه المفاوضات يوم الاحد في مسقط.