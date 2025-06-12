الرئيس بزشكيان: التعاون الإيراني الروسي في تصاعد مستمر ويأخذ بعدا استراتيجيا

وفي رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني لروسيا اعرب الرئيس بزشكيان عن ارتياحه للتنامي الذي يشهده التعاون بين ايران وروسيا وبلوغه مستوى استراتيجيا.

وقال: مع استمرار هذا المسار، فاني على ثقة بان التعاون الثنائي وكذلك الاقليمي والدولي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي سيتوسع يوما بعد يوم ويستفيد شعبا البلدين من منافعه.