الرئيس بزشكيان: التعاون الإيراني الروسي في تصاعد مستمر ويأخذ بعدا استراتيجيا
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هنّأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، روسيا قيادةً وشعباً بمناسبة يومها الوطني، مؤكداً أنّ العلاقات بين طهران وموسكو تشهد نمواً متواصلاً في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، وأنّ هذا المسار المتصاعد سيعود بمنافع ملموسة، خاصة في ظل بلوغه مستوى التعاون الاستراتيجي.
وفي رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني لروسيا اعرب الرئيس بزشكيان عن ارتياحه للتنامي الذي يشهده التعاون بين ايران وروسيا وبلوغه مستوى استراتيجيا.
وقال: مع استمرار هذا المسار، فاني على ثقة بان التعاون الثنائي وكذلك الاقليمي والدولي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي سيتوسع يوما بعد يوم ويستفيد شعبا البلدين من منافعه.