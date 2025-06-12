عراقجي يلتقي مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا

ويوجد عراقجي الان في النرويج للمشاركة في منتدى أوسلو للسلام والتقى هناك المبعوث الأممي الخاص الى سوريا غير بيدرسون.

وكان وزير الخارجية قد التقى يوم امس رئيس وزراء النرويج ووزير خارجيتها وكذلك وزير الخارجية السعودي.

كما شارك عراقجي في جلسة مشتركة مع وزيري خارجية مصر وسلطنة عمان لتبادل وجهات النظر معهما.

وكان عراقجي قد القى كلمته امام منتدى اوسلو للسلام يوم امس الاربعاء بيّن فيها رؤى الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مختلف قضايا السياسة الخارجية.