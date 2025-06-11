عراقجي يحذر الترويكا الأوروبية من خطأ استراتيجي كبير

وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، قال عراقجي إن الدول الأوروبية الثلاث أُتيحت لها سبع سنوات كاملة لتنفيذ تعهداتها ضمن الاتفاق النووي، لكنها فشلت في ذلك، سواء عن عمد أو عجز.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن هذه الدول، بدلًا من أن تُظهر أي شعور بالندم أو نية لتسهيل المسار الدبلوماسي، اتجهت إلى رفع مطالب "مضحكة" بمعاقبة إيران بسبب ممارستها حقوقًا مشروعة نصّ عليها الاتفاق نفسه، في مقابل إخلال الأطراف الأخرى بالتزاماتها.

وأكد عراقجي أن أي تصعيد إضافي من هذه الدول سيكون بمثابة مغامرة استراتيجية خطيرة تتحمل مسؤوليتها الكاملة أطرافٌ خبيثة فقدت مصداقيتها بأيديها.

ويأتي تصريح عراقجي تزامنًا مع تقارير تفيد بأن الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة يخططون لتقديم مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتضمن انتقادات متكررة لطهران بشأن برنامجها النووي.

وكانت الدول الثلاث قد زعمت في بيانها أمام مجلس المحافظين، الأربعاء، أن إيران لا يمكن أن تُمنح فرصة تطوير أو امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أنها ستدرس تفعيل "آلية الزناد" في حال فشل المسار الدبلوماسي.

endNewsMessage1