روسیا تفتح أبواب الوساطة العملیة بین إیران وأمریکا لدفع المفاوضات النوویة

وقال سيرغي ريابكوف، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة لتقديم خدمات عملية لتخفيض المواد النووية الفائضة التي تنتجها إيران، والتي يمكن إعادة تدويرها لاحقاً لإنتاج وقود للمفاعلات النووية، مؤكداً أن "الفرصة لم تُفقد بعد" وأن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود لإيجاد حل، ولو كان مؤقتاً، للمشكلات المتعلقة بالعقوبات والقضايا التي يثيرها معارضو إيران.

في السياق نفسه، أكد ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعداد بلاده لتأدية دور الوسيط النزيه بين طهران وواشنطن بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة، مستشهداً بتجارب سابقة نجحت فيها روسيا في لعب دور بناء في العلاقات الأمريكية-الإيرانية.

وركز أوليانوف على أهمية إيجاد حل لمشكلة تخصيب اليورانيوم، مشدداً على حق إيران الكامل في التخصيب كونها عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما اتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعقد المفاوضات وعرقلة عودة العمل باتفاق 2015.

تأتي هذه التصريحات قبل انطلاق الجولة السادسة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ترد طهران بوضوح على المقترحات الأمريكية، بما في ذلك رفض وقف تخصيب اليورانيوم بالشكل الذي تطرحه واشنطن علناً، بحسب مجيد تخت روانجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني.

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