وزير الخارجية الإيراني: اتفاقا يضمن سلمية برنامج إيران النووي أصبح في متناول اليد

وكتب وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، في رسالة عبر حسابه على منصة ايكس: "انه أعلن الرئيس ترامب فور دخوله البيت الأبيض أنه لا ينبغي لإيران امتلاك أسلحة نووية"، مضيفا: "هذا الموقف يتماشي مع مبادئنا أيضا، ويمكن استخدامه كأساس رئيسي للتوصل إلى اتفاق".

وتابع عراقجي: "مع استئناف المفاوضات يوم الأحد، بات من الواضح أن التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني أصبح في متناول اليد، بل ويمكن التوصل إليه بسرعة".

وأوضح وزير الخارجية: "يعتمد هذا الاتفاق، الذي يعود بالنفع على الطرفين، على استمرار إيران في برنامج التخصيب تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك على الرفع الفعلي للعقوبات".

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