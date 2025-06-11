قائد الثورة الاسلامية: مكانة مجلس الشورى الإسلامي الايراني لا مثيل لها

واستقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الاربعاء اعضاء مجلس الشورى الاسلامي الايراني.

واستهل سماحته اللقاء بتقديم التباريك والتهاني بعيد الغدير الاغر الذي يعد حقا عيد عظيم للعالم الإسلامي، مشيرا الى انه ينبغي مراعاة مواضيع معينة وواسعة في حادثة الغدير تُسهم في معرفة الإسلام، لانها حادثة لا تتضمن فقط تعيين أمير المؤمنين (ع) خليفة بعد النبي (ص) على المسلمين، بل هناك مفاهيم أخرى مهمة في صميمها.

يتبع..