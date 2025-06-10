عراقجي يحذر وكالة الطاقة الذرية الدولية من تداعيات أي إجراء غير مدروس

وشدد عراقجي في هذه المكالمة الهاتفية، على مواقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمتمثل في صون المصالح المشروعة والحقوق المؤكدة للشعب الإيراني من حيث استخدامه الكامل للطاقة النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني، التحركات الاستفزازية الخاطئة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والترويكا الأوروبية، في تقديم قرار ضد ايران الى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في خضمّ المفاوضات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن.

وحذر عراقجي من، انه "أي قرار متهور ومخرب يصدر عن مجلس المحافظين ضد إيران سيواجه برد إيراني مناسب، وستتحمل الأطراف التي تستغل الوكالة كأداة سياسية مسؤولية التداعيات المترتبة على ذلك".

ونوه بأن ايران، وانطلاقا من مبادئها والتعاليم الإسلامية، لن تتجه أبدا نحو انتاج الأسلحة النووية، وقال : مع ذلك، نحن لن نتراجع عن حقوق الشعب الإيراني في استخدامه السلمي للطاقة النووية.

وزير الخارجية الايراني اشار في هذا الاتصال، إلى مواقف السياسة الخارجية اليابانية التي وصفها متوازنة؛ متطلعا الى صدور موقف وإجراء مناسب من اليابان والدول الأخرى الأعضاء في مجلس المحافظين لوكالة الطاقة الذرية الدولية؛ دعما لمسار الحوار والتفاعل.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الياباني باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا؛ مشددا على حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستمرار الحوارات والمشاورات المستمرة بين طهران وطوكيو، وتطلعا الى استمرار التواصل والعلاقات الثنائية الوثيقة على جميع المستويات.

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