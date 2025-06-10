خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني؛ عراقجي: أي قرار غير مدروس من مجلس المحافظين ضد إيران سيُقابل برد مناسب

وأشار وزير خارجية بلادنا إلى الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حماية المصالح المشروعة للشعب الإيراني وحقوقه غير القابلة للتصرف في الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب، وانتقد الإجراء الاستفزازي وغير المناسب للولايات المتحدة و الدول الأوروبية الثلاث بتقديمها قرارًا مناهضًا لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خضم مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وأكد أن أي قرار غير مدروس ومدمر في مجلس المحافظين ضد إيران سيُقابل برد مناسب من إيران، وأن مسؤولية عواقبه تقع على عاتق الأطراف التي تستخدم الوكالة الدولية كأداة سياسية.

أكد عراقجي على موقف الجمهورية الإسلامية المبدئي بأن إيران، استنادًا إلى التعاليم الإسلامية، لن تسعى أبدًا لامتلاك أسلحة نووية، وقال: "مع ذلك، لن نتنازل عن حق الأمة الإيرانية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".

كما أشار عراقجي إلى مواقف اليابان المتوازنة في السياسة الخارجية، معربًا عن أمله في أن نشهد مواقف وإجراءات مناسبة من اليابان والدول الأعضاء الأخرى في مجلس المحافظين لتعزيز مسار الحوار والتفاعل.

كما رحّب وزير الخارجية الياباني باستمرار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا على حق إيران المشروع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

كما أعرب وزيرا خارجية إيران واليابان عن ارتياحهما لاستمرار الحوار والمشاورات المستمرة بين البلدين، معربتين عن أملهما في استمرار هذه الاتصالات الوثيقة بين البلدين على جميع المستويات لمواصلة التوسع الشامل للعلاقات.

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