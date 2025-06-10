نائب وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات النووية مع أمريكا لم تصل إلى طريق مسدود

وردا على سؤال حول ما اذا وصلت المفاوضات الايرانية-الامريكية الى طريق مسدود، رأى مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي" أن مصطلح الجمود او الطريق المسدود ليس مناسب إطلاقا لانه دائما ما تشهد المفاوضات الدولية تقلبات عديدة.

واوضح ان هذا يعني أنه سواء في المناقشات المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين أو في مجالات مثل التجارة الدولية، فإن أي مفاوضات ذات طابع دولي لها حساسياتها الخاصة وتتطلب الكثير من الصبر والمثابرة حتى تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة معينة.

ومضى يقول انه من غير المناسب استخلاص استنتاجات متسرعة بشأن مفاوضات لم يمضِ على انعقادها سوى بضعة أشهر، ومن الطبيعي أن تكون مفاوضات ايران السابقة قد شهدت مراحل صعبة ظن فيها أن ايران لن تصل إلى نتيجة، لكنها تجاوزتها.

وبيّن ان الوضع الآن هو أنه كلما تم التقدم والحصول على المزيد من المواد المكتوبة، كلما زادت احتمالات التأرجح صعودا وهبوطا في المفاوضات، لافتا الى ان المهم هو أن يتم التمكن من الحفاظ على المصالح الوطنية للبلاد من خلال هذه المفاوضات، وأن يتم المضي قدما على هذا الأساس.

يتبع..

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