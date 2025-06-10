صفعة استخباراتية إيرانية توجّه ضربة موجعة للكيان الصهيوني

وفي رسالة له وجهها لوزير الامن القومي الايراني حجة الاسلام "اسماعيل الخطيب"، اعتبر القائد العام للجيش الإيراني اللواء "عبد الرحيم موسوي" ان انتصار الجنود المجهولين لإمام الزمان (عج) في عملية استخباراتية معقدة وانهيار الهيمنة الاستخباراتية المتجدد للكيان الصهيوني المتعطش للدماء ،قد أدخل السرور إلى قلوب الشعب الإيراني وأعداء هذا الكيان الشرير والظالم.

واضاف اللواء موسوي ان هذا الإنجاز القيم، والذي جاء بفضل الله وإرادة وصمود ونضال وزارة الاستخبارات الشريفة والنبيلة، يعد صفعة قوية أخرى بوجه الكيان الصهيوني الغاصب، ومؤشرا مشجعا على الزوال المبكر لتلك الغدة السرطانية في العالم، ويؤكد تعزيز قوة الردع والمواجهة الأكثر دقة وفتكا في حال أي هجوم محتمل على إيران.

كما هنأ في رسالته هذه الزملاء والرفاق الكرام في وزارة الامن الايراني، وجهازها العظيم والمشرف في البلاد، وشعب إيران العظيم، على هذا النجاح الباهر، الذي مكّن استخبارات الجمهورية الإسلامية من التفوق، سائلا المولى عز وجل ان يمنّ عليهم بمزيد من التوفيق والنجاح في ظل القيادة الحكيمة لقاذد الثورة الاسلامية المحبوب اية الله العظمى الامام الخامنئي.

هذا، وقد افاد وزير الامن القومي الايراني حجة الاسلام "اسماعيل الخطيب"، يوم الاحد 8 حزيران/يونيو ، في بيان له ، عن حصول الوزارة على "كنز من المعلومات الاستراتيجية والعملياتية والعلمية للكيان الصهيوني".

كما اكّد أنّ الوثائق التي حصلت عليها الاستخبارات الإيرانية حول مشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومنشآته النووية "تعزز القدرة الهجومية للبلاد.

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