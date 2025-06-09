الأمن القومي الإيراني: سنقصف المنشآت النووية السرّية للكيان الصهيوني إذا اعتدى على منشآتنا

وجاء في بيان أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في أعقاب العملية الاستخباراتية المعقدة لاجهزة الاستخبارات الايرانية والتي تم خلالها الحصول على وثائق سرية مهمة للغاية من الكيان الصهيوني: "بفضل جهود كوادر الاستخبارات الايرانية على مدى عدة أشهر، ومن خلال عمليات استخباراتية معقدة واستطلاع دقيق، تم إكمال بنك أهداف قواتنا المسلحة المضحية لمواجهة أي عمل شرير محتمل من قبل الكيان الصهيوني.

واضاف البيان: يُعدّ هذا الإنجاز الاستخباراتي العظيم جزءًا هامًا من التخطيط الذكي والإجراءات الصامتة ومن دون صخب للنظام الإسلامي المقدس في مواجهة ضجيج الأعداء، ومن أهمها أيضًا الجهود المتواصلة للقوات المسلحة لبناء قدرات عملياتية تتناسب مع نقاط ضعف وقوة كيان الاحتلال الصهيوني وداعميه. واليوم، فان الوصول إلى هذه المعلومات واستكمال الدورة المعلوماتية-العملانية، قد وفر لقواتنا المسلحة امكانية التصدي الفوري لأي عدوان محتمل من جانب الكيان الصهيوني على المنشآت النووية للبلاد، وذلك بمهاجمة منشآته النووية السرية والرد على أي عدوان يلحق بالبنى التحتية الاقتصادية والعسكرية، بما يتناسب تمامًا مع نوع العدوان.

واردف البيان: ان أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، تقدر باسم الشعب الإيراني الابي والعارف للجميل، الجهود الدؤوبة للقوات المسلحة ومبتكريها وتقنييها، وتشكر اجهزة الاستخبارات على هذه السلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ، وخاصةً هذا الإجراء الاستراتيجي لوزارة الامن.

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