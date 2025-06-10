الجولة القادمة من المفاوضات الإيرانية الأميركية تجري يوم الاحد في مسقط

وقال بقائي، ردًا على سؤال من الصحفيين حول الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "بناءً على المشاورات التي جرت، يجري التخطيط لاقامة الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم الأحد المقبل في مسقط".

يذكر انه جرت لغاية الان 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان في مسقط وروما.

كما أعلن بقائي عن زيارة وزير الخارجية إلى النرويج، واوضح بان عراقجي سيزور النرويج يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى أوسلو.

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