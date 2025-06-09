السعودية تكرم إيران بجائزة "لبيتم" تقديراً لأدائها المتميز في موسم الحج

شهدت مكة المكرمة، مساء الأحد، حفل اختتام موسم الحج لعام 1446 هـ، برعاية وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وبمشاركة وزراء ورؤساء بعثات الحج من مختلف الدول الإسلامية.

وخلال الحفل الذي أقيم في المبنى المركزي لوزارة الحج، استعرض المسؤولون السعوديون تقريراً شاملاً حول مراحل التخطيط والتنفيذ لحج هذا العام، مع تقديم تقييم فني دقيق لأداء بعثات الحج في الدول المختلفة، من حيث جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وفي هذا السياق، تم تكريم منظمة الحج والزيارة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بجائزة "لبيتم"، كأول مرة تُمنح فيها هذه الجائزة لإيران، تكريماً لأدائها البارز والتنظيم العالي الذي أظهرته خلال موسم الحج. وقد تسلم رئيس المنظمة، علیرضا بيات، درع التقدير والجائزة من يد وزير الحج السعودي.

وشارك في موسم حج هذا العام أكثر من مليون و600 ألف حاج من شتى أنحاء العالم، بينهم نحو 86 ألفاً و700 حاج إيراني، حيث أدّوا مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والتنظيم العالي.

ومع اختتام المناسك في الثاني عشر من شهر ذي الحجة، من المقرر أن تبدأ عملية عودة الحجاج الإيرانيين إلى البلاد اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وسط إشادات متكررة بالتعاون الثنائي وتسهيل الخدمات.

يذكر أن جائزة "لبيتم" تُمنح سنوياً للدول التي تُظهر تميزاً وتنظيماً نموذجياً في خدمة الحجاج، وتُعدّ من أرفع جوائز موسم الحج من حيث التقدير الفني والتنفيذي.

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