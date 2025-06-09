الاجتماع الربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ في فيينا

وسيناقش أعضاء المجلس في هذا الاجتماع الذي يستمر حتى یوم الجمعة 13 حزیران/یونیو قضايا مثل السلامة النووية وتنفيذ اتفاقيات الضمانات والأنشطة العلمية والبحثية للوكالة.

ومن المقرر أن يقدم المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي " تقريرا عن أنشطة المنظمة الأخيرة في بداية الاجتماع اليوم، وكما هو مقرر، سيجيب أيضا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي.

وأعلن غروسي في تقريرٍ الأسبوع الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد ارتفع إلى 60%. كما زعم وجود مواد نووية غير مُعلنة في إيران، مكررا قضايا أُغلقت سابقا في سياق قضية "الأبعاد العسكرية المحتملة" (PMD) عام 2015وذلك في تقريرٍ شامل نشره عن البرنامج النووي لإيران.

كما احتجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسميًا على التقرير، ووصفته بأنه "انحراف واضح عن المهمة الفنية والمحايدة للوكالة".

کما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي بشأن إجراءات الجمهورية الإسلامية في حال موافقة مجلس المحافظين على قرار ضد إيران في لقاء مع الصحفيين اليوم: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت منذ البداية بالتفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس التزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة.

واردف بالقول: لا شك أن الرد على المواجهة لن يكون بمزيد من التعاون ، لافتا الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وضعت مجموعة من الخطوات والإجراءات، والأطراف الأخرى على دراية بقدراتنا وإمكانياتنا في هذا الصدد. مؤكدا على انه وبالنظر إلى التطورات المستقبلية، سيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بالتنسيق مع منظمة الطاقة الذرية والهيئات المعنية الأخرى، وسيتم تنفيذ أحد إجراءات ايران.

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