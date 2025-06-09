قائد الثورة يستقبل نواب مجلس الشورى الإسلامي الأربعاء القادم

وقال المتحدث باسم مجلس الشورى الاسلامي "عباس كودرزي"، في تصريح للصحفيين، اليوم الاثنين، من المقرر أن سيلتقي نواب مجلس الشورى الإسلامي، قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد"علي الخامنئي"، بعد غد الأربعاء 11 حزيران/يونيو الجاري بمناسبة بدء الدورة الثانية من الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

وسيعقد هذا الاجتماع سنويا بدعوة من قائد الثورة الإسلامية بعد انتخابات هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، وسيستفيد أعضاء المجلس من توجيهات قائد الثورة.

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