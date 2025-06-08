رئیس اللجنة الأولمبیة الوطنیة یجتمع بوزیر الخارجیة

وفي هذا اللقاء، وصف وزير الخارجية تعزيز مكانة الرياضة البطولية في المحافل الدولية بانه انجاز هام ويبعث على الفخر؛ داعيا الى التعاون والتفاعل بين وزارة الخارجية ووزارة الرياضة والشباب واللجنة الأولمبية الوطنية، من أجل تدعيم وتقديم الخدمات للقوافل الرياضية الوطنية الموفدة الى الخارج.

بدوره، قدم رئيس اللجنة الأولمبية الايرانية، خلال اللقاء هذا، تقريرا حول خطط اللجنة الوطنية الهادفة الى تعزيز مشاركة الرياضيين الإيرانيين في المسابقات الآسيوية والأولمبية وتعزيز التعاون الدولي؛ مشيدا بالاهتمام الخاص الذي توليه وزارة الخارجية لقطاع الرياضة في البلاد، وحضور السفراء الإيرانيين إلى جانب القوافل الرياضية الإيرانية المشاركة في الاحداث الرياضية المفرقة خارج البلاد.

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