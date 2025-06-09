إیران تحذر الوکالة الدولیة من خطوات غیر مسبوقة

وفي برنامج "حوار الأخبار الخاصة" مساء الأحد 8 يونيو/حزيران، عشية الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن آخر مستجدات الملف الإيراني وإجراءات المدير العام للوكالة، قال كمالوندي: "عند توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015 ، حُلّت جميع القضايا المتعلقة بالاتهامات الموجهة لإيران. بعد ذلك، شهدنا نشر 15 تقريرًا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تنفيذ إيران لالتزاماتها، دون أي اعتراضات أو مشاكل. استمر هذا الوضع حتى بدأت همسات انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وأخيراً في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة رسميًا من الاتفاق. وردا على هذه الخطوة، اعتمدت إيران سياسة "الصبر الاستراتيجي" لمدة عام وبضعة أشهر تقريبا، ثم خففت التزاماتها تدريجيا.

وتابع: "حتى هذه اللحظة، لم تكن هناك أي اعتراضات تُذكر، ولكن بضغط من الكيان الصهيوني والأطراف المعارضة للاتفاق النووي، وخاصة الولايات المتحدة، تحول الأمر نحو إصدار قرارات ضد إيران. عندها، طرحت الوكالة مسالة مواقع وطلبت الوصول إليها. كانت هذه عملية طويلة، لأنه من أجل منح الوصول، طلبت إيران معلومات ووثائق حول أسباب طلب زيارة هذه المواقع. ومع ذلك، لم تقدم الوكالة أدلة دامغة على ادعاءاتها. أخيرًا، وبعد متابعات متكررة، قررت إيران عدم إخفاء أي مخاوف ومنح حق الوصول إلى هذه المواقع.

وأضاف كمالوندي: "صدر القرار الأول عندما طلبت الوكالة حق الوصول إلى هذه المواقع. منذ انسحاب الولايات المتحدة، صدرت أربعة قرارات ضد إيران، على الرغم من أن إيران وفرت حق الوصول المطلوب. بعد عمليات الوصول هذه، زعمت الوكالة أنه لوحظ تلوث في بعض المواقع. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون وجود التلوث وحده سببًا لاستنتاج أن أنشطة نووية كانت تُنفذ أو أن مواد كانت تُخفى. خاصة وأن هذا التلوث، وفقًا للوكالة نفسها، كان مرتبطًا بمواد اليورانيوم الطبيعي وليس اليورانيوم المخصب. لذلك، لا يمكن أن يكون مجرد وجود التلوث أساسًا للاتهامات، خاصة وأن مثل هذه الحالات تكاد تكون قابلة للاكتشاف في العديد من الأماكن.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية إلى أن هذا كان في الواقع جزءًا من عملية الضغط؛ وأضاف: "الضغط الذي كان متوقعًا منذ زمن طويل. في كل مرحلة، حاولنا الرد بشكل مناسب، مدركين وجود هذه الضغوط، والتي أصبحت الآن ذات طبيعة سياسية واضحة. كانت هذه الضغوط واضحة بشكل خاص في قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، والذي أدى إلى الأمر بإعداد ما يسمى بالتقرير الشامل في نوفمبر من العام الماضي. قبل ذلك، دعونا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتقى برئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية. كانت هناك أيضًا زيارات إلى منشآت فوردو ونطنز.

*التحدي بين إيران والغرب هو تحد اقتدار

وتابع: "في ختام زيارته، قدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض المقترحات التي قبلناها. وبناءً على ذلك، أوقفنا تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لفترة من الوقت؛ أي أن الإنتاج استمر، ولكن بدلاً من التراكم، تم تحويل المواد إلى مواد أخرى. كما منحنا تأشيرات لعدد من المفتشين من الجنسيتين الفرنسية والألمانية الذين لم يتم تعيينهم من قبل الوكالة ولم يتم إلغاء تعيينهم، بل كانوا مفتشين جددًا".

وأضاف كمالوندي: "عندما عاد السيد غروسي من إيران، أعلن بتفاؤل أنه سيعود بكامل طاقته، وأن أسس التعاون المتجدد قد وُضعت. لكن للأسف، لم يحدث ذلك. وحتى على الرغم من التنسيق الوثيق للسيد غروسي مع بعض الأطراف، يبدو أنه لم يُقيّم بشكل صحيح شدة تصميم هذه الأطراف على ممارسة الضغط على جمهورية إيران الإسلامية. على عكس اقتراحات المدير العام التي كان من المفترض أن تخلق جوًا تعاونيًا، فقد تحركوا نحو إصدار قرار يدعو إلى تقرير شامل".

وقال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية: "أشار هذا التقرير الشامل إلى قضايا مختلفة، بما في ذلك عدم امتثال إيران المزعوم، والتعاون الماضي والحاضر، وقضايا مثل قانون التعديل 3.1. باختصار، هذا التقرير عبارة عن مجموعة من الادعاءات التي طُرحت في السنوات السابقة، والتي تم ترتيبها بطريقة تجعل إيران تبدو وكانها غير متعاونة من خلال إضافة بنود جديدة.

وأكد: "ردًا على هذا التقرير، قدمت إيران، كعادتها بعد إصدار القرارات، مذكرتها التوضيحية من خلال البعثة الدائمة للبلاد لدى الوكالة ووزعتها على الأعضاء. تستجيب هذه المذكرة للمسائل التي أثيرت في التقرير. تجدر الإشارة إلى أن هذه التحديات، التي اشتدت في السنوات الأخيرة، هي نتيجة ضغوط سياسية تهدف إلى إجبار إيران على التخلي عن إنجازاتها. بعبارة أخرى، فإن تحدينا هو تحد اقتدار. مع تزايد نفوذ البلاد وتقدمها العلمي، لا سيما في المجال النووي، الذي يُعدّ مصدر فخر واعتزاز، ستزداد هذه الضغوط أيضًا. دول أخرى، حتى وإن لم تُقرّ بذلك علنًا، تُقرّ بهذه التطورات في دوائرها الخاصة. لكن القوى العالمية الساعية للهيمنة على العالم لا تستطيع تحمّل هذا الاقتدار، وتحاول حرمان إيران من المجالات التي تُؤدّي إلى اقتدارها الدولي.

وقال كمالوندي: على الصعيد الدولي، القوة والاقتدار حاسمان. في غياب ضمانة تنفيذية للقانون الدولي، يصبح امتلاك القدرة أمرًا أساسيًا. على سبيل المثال، تُصدر المحكمة الجنائية الدولية حكمًا ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير حربه، لكن الولايات المتحدة تُعاقب هذه المحكمة وتُهدّدها في المقابل. هذه هي حقيقة المناخ الحالي للنظام الدولي؛ حتى المؤسسة التي تُمثّل سلطة إقامة العدل تتعرض للضغوط.

*نص تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد مُضلِّل

وصرّح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بشأن إمكانية الردّ قانونيًا على البيان السياسي للوكالة: "ما نقوم به ليس مجرد مهمة قانونية. فوزارة الخارجية تقوم أيضًا بعمل سياسي في الوقت نفسه. ولدينا أيضًا ردّ على كل جزء من التقرير. على سبيل المثال، عندما يُقال إن إيران استبعدت أو ألغت تعيين بعض المفتشين، فإننا نُشير إلى المادة ذات الصلة في الاتفاقية المبرمة بيننا وبين الوكالة. وتنص هذه المادة على أن هذه الصلاحية مُخصّصة للدولة العضو؛ أي أننا، نحن الذين وقّعنا اتفاقية مع الوكالة، يُمكننا قبول المفتش أو رفضه. بل إنها تنصّ في المادة نفسها على أنه يُمكن للدولة العضو إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت، حتى بعد التعيين".

وأشار كمالوندي إلى أن هذا الرد يجب أن يكون قانونيًا. على الرغم من أن المسألة ليست قانونية بحتة، بل كانت ذات طابع سياسي، وقال: "يحتوي التقرير على عبارات مضللة، على سبيل المثال، ينص على أن "لإيران الحق في رفض المفتش بناءً على المادة 9، لكن إيران مارست هذا الحق بطريقة أضرت بعمل الوكالة". مع أننا لم نقم بإلغاء تعيين المفتش فجأةً وبشكلٍ مفاجئ، إلا أن لدينا حوالي 120 مفتشًا آخرين، يعمل 70 منهم في المكتب الإيراني حاليًا. لا يوجد لدى أي دولة مكتب مماثل في الوكالة؛ أما بالنسبة لإيران، فقد أنشأت مكتبًا تحت إشراف المدير العام ويعمل فيه 70 شخصًا، بالإضافة إلى 120 مفتشًا. 22% من عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة في العالم في العام الماضي كانت متعلقة بإيران، بينما تغطي منشآتنا النووية 3% فقط من العالم بأسره. ومع ذلك، يذكر التقرير أن تعاون إيران كان "أقل من مُرضٍ". أي أنهم استخدموا عبارة "أقل من مُرضٍ". هذا تلاعب بالألفاظ. إما أن يقولوا إن التعاون "مُرضٍ"، أو... يجب أن يُذكروا صراحةً "غير مُرضٍ". لا يوجد لدينا ما يُسمى "أقل من مُرضٍ" في وثائق الضمانات.

*نشهد صياغة جديدة في تقرير الوكالة

وأضاف: عندما نتبادل الوثائق بيننا وبين الوكالة، يجب على الوكالة في النهاية كتابة عبارة "مُرضٍ" في كل مسألة مُحددة. حتى الآن، لم نشهد حالةً كتبت فيها الوكالة أي شيء أقل من هذا في وثائقها الرسمية المُتعلقة بنا. أي أننا هنا نُواجه صياغة جديدة غير موجودة في وثائق الضمانات. لقد جاءوا ليتحدثوا بهذا المصطلح بطريقةٍ تُشير إلى "لسنا راضين"، لكنهم لم يُصرحوا بذلك صراحةً؛ لأنه إذا قالوا "لسنا راضين"، فيجب عليهم تحديد المسألة والحالة المُحددة بدقة.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية إلى أن الضمانات، ببساطة، تعني تدقيق المواد النووية، وقال: "إنها أشبه بتدقيق مالي يجب فيه موازنة كل ريال. عادةً ما يكون لدى الشركات جانب من التدقيق، وهو الدخل، وجانب آخر التكلفة، والتي يجب أن تكون في النهاية صفرًا. هذا هو الحال تمامًا هنا. لقد راجعنا كل شيء خطوة بخطوة. فيما يتعلق بـ"التحول"، وفقًا لمنشورات الوكالة، يجب تحديد أمرين: أولًا، أن تكون المواد المحولة بكمية يمكن استخدامها لصنع قنبلة ؛ وهو ما يُسمى "كمية كبيرة" «Significant Quantity». ثانيًا، أن هذه المواد قد استخدمت في النشاط العسكري. أي أنه إذا أرادت إثارة مسألة التحول، فيجب عليها أن توضح هذين المؤشرين.

وقال كمالوندي، مشيرًا إلى بعض أجزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: على سبيل المثال، قالت الوكالة إنه حتى أحصل على معلومات كاملة، لا يمكنني القول ما إذا كانت جميع أنشطة إيران سلمية أم لا. هذه الأدبيات هي أدبيات خاصة؛ أي أنهم خلقوا حقًا أدبيات مبتكرة مع إيران، وهذا على حساب جميع الدول. ينص التقرير على أن التخصيب بنسبة 60٪ ليس محظورًا في حد ذاته ويمكن إنتاجه، ولكن على الرغم من ذلك، يقول إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج مثل هذا التخصيب العالي. يجب أن نسأل، ما الخطأ والاشكالية في هذا الامر؟ لأن لدينا هذا الحق وفقًا للمادة 4 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

*تقرير الوكالة يتجاهل عمدًا المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي

وتابع: "للأسف، يتناول هذا التقرير المادة الأولى من معاهدة حظر الانتشار النووي أولًا، ثم المادتين الثانية والثالثة، لكنه لا يذكر حقوق الدول بموجب المادة الرابعة. أو، على سبيل المثال، ذكر في البداية أن أسلوبه في دراسة القضايا هو استخدام ثلاثة أنواع من مصادر المعلومات: 1. المعلومات التي تلقاها من إيران، 2. المعلومات التي حصل عليها بنفسه من خلال التحقق من أنشطة إيران، 3. معلومات مفتوحة المصدر. هذا في حين أن معلومات مفتوحة المصدر هي المعلومات المنشورة في الفضاء العام، مثل المقالات الأكاديمية أو الصحف التي يمكن الاستشهاد بها. أما فيما يتعلق بـ"الطرف الثالث"، فإن هذا النوع من المعلومات لم تقبله الوكالة بشكل كامل بعد. ما المقصود بالطرف الثالث؟ إنه طرف لم يُذكر اسمه، ولكن قد يكون مصدر تجسس قدم معلومات. هذه المعلومات ليست بالضرورة صحيحة. لذلك، يمكن القول إنهم يوجهون الوكالة بطريقة ما من الجانب الآخر بمعلومات مزيفة أو ما يُسمى بمعلومات ملفقة fabricated.

*أحد أهم مصادر الاقتدار هو التكنولوجيا والصناعة النووية

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية إلى رغبتهم في الضغط على إيران، قائلاً: "من الناحية العسكرية، يدركون أيضاً أن ما يقولونه هو في الغالب إعلامي؛ وجزء مهم من هذه العملية هو الحرب النفسية. لأنهم يدركون أنه إذا أرادوا التعامل مع إيران، فإن إيران ليست دولة عادية يمكنهم مواجهتها".

وأضاف كمالوندي: "البيئة الدولية ليست بيئة تسمح للمرء بالمطالبة بحقوقه بمجرد التذرع بالحقوق القانونية وتوقع قبول الآخرين لها. على سبيل المثال، في حالة المحكمة الجنائية الدولية، التي تُنفذ أحكامها، نرى بعض الدول تنسحب من هذه المحكمة لدعم أشخاص مثل نتنياهو. هذه هي حقيقة البيئة الحالية للنظام الدولي. طالما أن دولة ما لا تتمتع بالسلطة الكافية، فلن تتمكن من الحفاظ على حقوقها أو تحقيقها. ولهذا السبب لا تريد بعض القوى أن تكون إيران قوية. أحد أهم مصادر الاقتدار هو التكنولوجيا والصناعة النووية. بخبرة 12 عاماً في هذا المجال و33 عاماً من العمل في وزارة الخارجية توصلت إلى الاعتقاد بأن هدفهم هو حرمان إيران من هذه القدرة حتى يتمكنوا من التعامل مع دولة ضعيفة بسهولة.

*استمرار المحاولات الرامية للايحاء بان البرنامج النووي الإيراني كان عسكري الطابع

وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بشأن المواقع الأربعة المزعومة (لويزان، ورامين، ومريوان، وتورقوز آباد) التي يزعم تقرير الوكالة اكتشاف كميات محدودة من المواد النووية فيها، قائلاً: "سبق أن تم التحقيق في قضية مريوان ولويزان (أو شيان) وأُغلقت عام ٢٠١٤. وزعمت الوكالة وجود يورانيوم طبيعي على شكل أقراص معدنية أو لإنتاج مصادر نيوترونية مزودة بمحفزات انفجارية في هذه المواقع. تتعلق هذه القضية بمختبر جابر بن حيان، حيث أُثيرت قضية القرص المعدني المزعوم لأول مرة في لويزان. وقد تم التحقيق في هذه القضية على مدار سنوات مختلفة، وأُعلن إغلاقها عام ٢٠١٤، لأن كمية المواد المزعومة كانت أقل من المقبول لإثبات قاطع.

وأضاف: "عادةً ما تشهد المواد النووية تقلبات في كتلتها، وخاصةً القرص المعدني، الذي قد يفقد وزنه بسبب ملامسته للأكسجين أو عوامل أخرى. كانت بوليصة شحن المواد الواردة من الصين مختلفة عن الكمية الفعلية، وبعد التحقيق، تبيّن أن هذا الاختلاف لم يُسبب أي مشكلة. كما أصدرت الوكالة خطابًا يُعلن إغلاق هذه القضية. وفيما يتعلق بادعاء وجود عبوة ناسفة، فقد تم التحقيق في هذه القضية أيضًا وأُغلقت في عام ٢٠١٤.

وصرح نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "بما أن الوكالة لا تستطيع إثبات تحويل المواد للاستخدام العسكري (لأن إيران لا تمتلك مواد مُخصبة بمستوى كافٍ لصنع الأسلحة)، فإنها تحاول اختلاق رواية مفادها وجود برنامج عسكري في الماضي. ويُثار ادعاء وجود قرص معدني، موقعه غير معروف، في الوقت الذي تُجرى فيه عملية تدقيق المواد وإغلاق القضية".

*ليس لدينا تخصيب يتجاوز 60 بالمائة

وأضاف كمالوندي: "لقد زُعم أن إيران حصلت على معلومات سرية من الوكالة وعطلت أنشطتها. وقد أُدرج هذا الادعاء بشكل غير قانوني في تقرير الوكالة قبل إثارته مع إيران. اعترض السفير الإيراني على هذه المسألة خلال جلسة عرض التقرير، واعتذر السيد أبارو، نائب المدير العام، واعتبر هذا الإجراء غير صحيح. لكن هذا الادعاء كان له أثره، كما هو الحال مع ادعاء التخصيب بنسبة 84% الذي طال إيران لمدة عام تقريبًا. أكدنا مرارًا وتكرارًا أن التخصيب لا يتجاوز 60%، وأن الزيادة اللحظية في التخصيب حدثت بسبب ظروف فنية (مثل انخفاض التغذية في أجهزة الطرد المركزي). حُلّت هذه المسألة بعد التحقيق، لكن وسائل الإعلام والقرارات تجاهلتها بهدوء.

*هناك احتمال وقوع أعمال تخريب

وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن احتمال وقوع أعمال تخريب في ورامين وتورقوز آباد قائلاً: لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن هذا الاحتمال وارد جدًا، نظرًا لتاريخ التخريب الصناعي والإلكتروني والإرهابي. قبل حوالي ثمانية أو تسعة أشهر، عُرضت على الوكالة أدلة على وجود أعمال تخريب. وخلال زيارة السيد أبارو الأخيرة، عُرضت معلومات ومقاطع فيديو وأدلة امتدت لنحو 7 إلى 8 ساعات. أظهرت هذه الأدلة أن أعمال الحفر وأخذ العينات قد نُفذت في منطقة ورامين، وأن العينات أُرسلت للتحليل في مختبرات مرموقة معتمدة من قبل الوكالة في الخارج.

وأضاف: أقر أبارو بأن المعلومات المقدمة كانت متسقة، لكنه صرّح بأنه لا يستطيع التراجع عن تقييماته السابقة. وقد أكدنا أن احتمال وقوع أعمال تخريب وارد جدًا، ويمكن تقديم المزيد من المعلومات. على سبيل المثال، أظهرت الأدلة أن أشخاصًا استهدفوا نقاطًا محددة لأخذ العينات باستخدام الليزر. وهذا يشير إلى وجود خطة للتلويث. زعمت الوكالة أن هذه الإجراءات لم تُسجل على الكاميرات، في حين أن الكاميرات لم تكن موجودة وقت التخريب المزعوم وتم تركيبها لاحقًا. كما استشهدت الوكالة بصورتين من الأقمار الصناعية زعمتا أن الحاويات المُخردة لم تُنقل لمدة 5 أيام. لقد أظهرنا من خلال عمليات المحاكاة أن طريقة سحق الحاويات هي بحيث يبقى السقف والأساسات حتى المرحلة الأخيرة ويتم تدمير الجزء الرئيسي في غضون ساعة. تم تقديم هذا التفسير، ولكن لم ينعكس في تقرير الوكالة.

وبخصوص رد فعل إيران على قرار مجلس المحافظين، قال كمالوندي: "قبل التطرق إلى رد فعل إيران، يجب ذكر نقطة مهمة أخرى حول التناقضات في نص مشروع القرار، الذي تحدث سابقًا عن أربعة مواقع مزعومة، لكن القرار يتحدث عن موقعين، مما يشير إلى وجود تناقضات، والسبب في ذلك هو أن النص تم إعداده على عجل وفي بعض الحالات لا يوجد التنسيق اللازم بين مكوناته.

*الاستغلال الأوروبي لقرار مجلس المحافظين كأداة

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن عملية الموافقة على القرار في مجلس المحافظين الحالية هي نفسها العملية السابقة، وقال: في الجولة السابقة، ورغم أننا أعلنا استعدادنا لمزيد من التعاون، بل حتى المدير العام نفسه طرح الأمر، إلا أنهم سارعوا إلى إصدار قرار. أما الآن، فترى إيران أنه بما أنهم يسعون لاستخدام "آلية الزناد" في الأشهر المقبلة، فإن هذا القرار يمكن أن يكون أداة ضغط في أيدي الدول الأوروبية لاستخدامه في التعامل مع الولايات المتحدة، والإعلان بأننا نملك هذه الأداة التي لا تملكونها. أي أنهم سيوافقون على القرار في مجلس المحافظين لاستخدامه كأداة لتفعيل آلية الزناد.

وأشار إلى أن اعتماد القرار قد يكون بهدف تأكيد "عدم تعاون" إيران، قائلاً: حتى لو كان الأمر كذلك، فهذا لا يعني إمكانية تفعيل آلية الزناد، فهذه الآلية تُطبّق عندما لا تفي إيران بالتزاماتها. لقد وفينا بجميع التزاماتنا. في البداية، كان هنالك 15 تقريرًا إيجابيًا من الوكالة، ثم أعلنا عن الأجزاء التي تم تعليقها. التزاماتنا قابلة للتراجع طالما لم يلتزم الطرف الآخر بالتزاماته. لذلك، إذا صدر قرار، فهذا ليس دليلا على ان إيران انتهكت التزاماتها ليتم تفعيل آلية الزناد. هذه ليست بالضرورة أداة صالحة لإعادة فرض العقوبات.

*إيران اعدت قائمةً بالمسائل التي سترد عليها بعد صدور القرار

وأشار كمالوندي إلى أن القرارات المتتالية والضغوط المتزايدة تُمهّد الطريق لسيناريوهات لاحقة، وقال: "للأسف، تركيبة مجلس الأمن لا تسمح لنا بأمل كبير في أن تُولي هذه الدول اهتمامًا للمسائل القانونية وتسأل عن الالتزام الذي انتهكته إيران تحديدًا. إذا لم نُفِ بأي التزام، فذلك بسبب عدم امتثالهم. وما داموا قد عادوا إلى التزاماتهم، فسنعود إلى الوضع السابق".

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: "إن مجرد إصدار قرار لا يكفي قانونيًا لتفعيل آلية الزناد، لكن النظر في مجلس الأمن لا يستند إلى مسائل قانونية، بل إلى مسائل سياسية.

وفي معرض شرحه لرد فعل إيران، قال كمالوندي: "لقد حذرت إيران في قرارات سابقة، لكنهم لم يُعيروا الأمر اهتمامًا، وكانت النتيجة أننا زدنا كمية إنتاج التخصيب بنسبة 60% سبع مرات، وأطلقنا 20 سلسلة، وركبنا أجهزة متطورة من الجيل الثالث عشر. والآن أبلغناهم أننا أعددنا قائمة بالمسائل. جزء من الإجراءات سيكون إجراءات فنية، والجزء الآخر سيكون نوع تعاوننا مع الوكالة. لا ينبغي للوكالة بالتأكيد أن تتوقع استمرار التعاون الواسع والصادق الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الآن.

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