رئيس مجلس الشورى: ليس هناك أي منطق عقلاني يقبل اتفاقا مفروضا دون رفع العقوبات

وأضاف قاليباف: في الأسبوع الماضي، سافرت نيابة عن الشعب الإيراني إلى أمريكا اللاتينية وشاركت في قمة رؤساء برلمانات مجموعة البريكس وعقدت اجتماعات ثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى من فنزويلا وكوبا والبرازيل لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية.

وتابع: أدت الزيارة إلى هذه الدول إلى فهم أعمق للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة لتحسين الميزان التجاري لإيران وفي المفاوضات التي جرت، تمت متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها في الحكومة وتم الاتفاق على مقترحات تعاون جديدة مع هذه الدول والتي من شأن تنفيذها أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الإيراني.

مجموعة البريكس تستطیع أن تساعد في تعزيز استقلالية الدول

وقال رئيس السلطة التشريعية إن الهدف الرئيسي من زيارته إلى البرازيل هو المشاركة في قمة البريكس وأضاف: إيران، باعتبارها عضوا جديدا في هذه المنظمة الدولية، تبذل جهودا جادة لتعزيزها لأنها تعتبرها واحدة من أهم المؤسسات التي يمكن أن تساعد الدول على تحقيق الاستقلال. تأسست مجموعة البريكس لمواجهة الأحادية ولديها الأدوات اللازمة للعب دور فعال في خلق نظام جديد في عالم متعدد الأقطاب.

کما أضاف قاليباف: حاول الوفد الإيراني في هذه القمة التذكير مرة أخرى بالظروف الصعبة لأهالي غزة ودعوة الجميع إلى اتخاذ إجراءات عملية للدفاع عن الإنسانية.

وقال في إشارة إلى قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات: وفقًا لهذا القانون، من الواضح أن إيران مستعدة لتنفيذ تدابير بناء الثقة اللازمة لإثبات الطبيعة السلمية لأنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات والحصول على فوائد اقتصادية، مع الحفاظ على التخصيب على أراضيها.

امریکا تسعى إلى حرمان إيران من حق تخصيب اليورانيوم

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني:إن الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات ويظهر بوضوح أن سلوك الولايات المتحدة في المفاوضات النووية غير المباشرة متناقض.

وذكر قاليباف قائلاً: من جهة، تتحدث أمريكا عن انفتاح اقتصادي لإيران، لكنها عمليًا تسعى إلى حرماننا من حقنا الدولي في تخصيب اليورانيوم، ولا تعد حتى برفع العقوبات. من الواضح أن أي منطق عقلاني لا يقبل بمثل هذا الاتفاق الأحادي الجانب والمفروض.

وأكد رئيس السلطة التشريعية: إذا كان الرئيس الأمريكي الواهم يسعى حقًا إلى اتفاق مع ایران، فعليه أن يغير نهجه ويتوقف عن تقسيم العمل مع الكيان الصهيوني وملاحقة أفكار نتنياهو الفاشلة.

وقال: لقد قلنا هذا مرارًا وتكرارًا، ونؤكده مجددًا. يجب أن نجبر الولايات المتحدة على قبول رفع العقوبات في اتفاق مربح للجانبين، من خلال حل مشاكل الشعب المعيشية والاقتصادية، والاعتماد على القدرات المحلية".

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