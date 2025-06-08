إيران تدين بشدة عقوبات أمريكا ضد 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية

جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، مساء السبت على الإجراء الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية.

مساء الخميس، 5 يونيو/حزيران، ردًا على مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات لمعاقبة أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في هذا الصدد: حتى بالنسبة لنظام مدمن بشدة على تعزيز سياسته الخارجية من خلال التهديد والترهيب، فإن فرض العقوبات ومضايقة القضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية بسبب قيامهم بمهمتهم القضائية أمر سخيف وقبيح للغاية.

وفي إشارة إلى عرقلة الولايات المتحدة لتبني قرار لوقف الإبادة الجماعية في غزة، كتب بقائي على موقع التواصل الاجتماعي "ايكس": بينما تواصل الولايات المتحدة إساءة استخدام سلطتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع تبني قرار لوقف الإبادة الجماعية في غزة، فإنها تسيء استخدام قوتها ونفوذها لضمان أقصى قدر من الإفلات من العقاب للكيان الإسرائيلي على ارتكابه الجرائم المروعة والتطهير العرقي في فلسطين المحتلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: هذا الامر جعل الولايات المتحدة الشريك الأكثر إصرارًا ومساهمةً في جرائم الإبادة الجماعية المروعة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاعتداءات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.

‌وقال: لقد حان الوقت للمجتمع الدولي للوقوف في وجه مثل هذه الفظائع التي هزت نسيج القانون الدولي وقوضت المبادئ الإنسانية الأساسية.

‌وقد قوبل هذا الإجراء الأمريكي بردود فعل عديدة. فقد اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات بأنها محاولة لتقويض استقلال هذه الهيئة القضائية الدولية. ووصفت في بيان لها العقوبات بأنها محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية تعمل بدعم من 125 دولة حول العالم. وأعلنت المحكمة أنها ستدعم أعضائها بالكامل وستواصل مهامها رغم الضغوط.

من جانبها وصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس ووتش) العقوبات بأنها اعتداء واضح على سيادة القانون، مشيرةً إلى أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى منع المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية في غزة.

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