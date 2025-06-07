بزشكيان: إيران مستعدة للوساطة بين إسلام آباد ونيودلهي دعماً للسلام الإقليمي

وهنأ الرئيس بزشكيان في اتصال هاتفي ، رئيس الوزراء الباكستاني، بعيد الأضحى المبارك واكد على وحدة العالم الإسلامي قائلا: إن شعيرة الحج رمز لوحدة العالم الإسلامي وعيد الأضحى رمز لازالة الخبائث والاعمال القبيحة عن القلوب، ودليل على الوحدة والتماسك بين جميع المسلمين.

وفي إشارة إلى التوتر بين باكستان والهند، اعتبر الرئيس بزشكيان السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي المساعدة في حل التوتر والسلام في العالم، وخاصة العالم الإسلامي، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي عمل أو جهد لإحلال السلام الدائم بين باكستان والهند، ويمكنها أن تلعب دور الوسيط لتحقيق هذا الهدف.

وقبل الرئيس بزشكيان دعوة رئيس الوزراء الباكستاني لزيارة اسلام آباد وقال: ستصدر الأوامر اللازمة لدراسة سبل توسيع التعاون من قبل الفرق واللجان المعنية، وآمل أن نشهد توسعًا في العلاقات بين البلدين في المستقبل.

من جانبه ، هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، الرئيس بزشكيان والشعب الإيراني بعيد الأضحى المبارك، ودعا لنقل تهانيه وتحياته الى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي.

وشكر رئيس الوزراء الباكستاني، الرئيس بزشكيان والشعب الإيراني على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الوفد الباكستاني خلال زيارته الأخيرة لإيران، قائلاً: "خلال زيارتي لإيران، أجرينا لقاءات ومحادثات جيدة في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد وغيرها من المجالات، وكانت هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وآمل أن تُنفذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال هذه الزيارة سريعا".

ووجّه شهباز شريف الدعوةً إلى الرئيس الإيراني لزيارة باكستان، قائلاً: "أود أن أدعو فخامتكم لزيارة باكستان في أقرب فرصة، وأقترح أن يقوم مسؤولون من إيران بزيارة باكستان مبكرًا قبل زيارتكم لمراجعة توسيع العلاقات وتسهيل تنفيذ الاتفاقيات السابقة حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاقيات ثنائية جيدة خلال الزيارة".

وشكر رئيس الوزراء الباكستاني المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التوتر بين الهند وباكستان، قائلاً: "لطالما أقدر في خطاباتي مواقف إيران بشأن التوتر بين الهند وباكستان. نسعى إلى محادثات مع الهند من أجل السلام ووقف إطلاق النار، ومع تأكيدنا على خطوطنا الحمراء في مختلف المجالات، فإننا مستعدون للعمل مع الحكومة الهندية لتحقيق السلام الدائم من خلال الحوار، ونرحب بوساطة إيران في هذا الصدد.

وأكد: "تؤمن الحكومة الباكستانية بأن الحوار هو الطريق لحل النزاعات، لا الحرب. فالحرب لن تؤدي إلى سلام دائم".

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