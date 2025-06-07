بزشكيان: لن نقبل بالغطرسة.. وإيران مستعدة دائما للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقال الرئيس بزشكيان خلال اللقاء مع نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية كازاخستان "مراد نورتليو" : ان مستقبل العلاقات الثنائية يعتمد على العزم المشترك من اجل بناء مستقبل مشرق للبلدين؛ مضيفا، انه "لدينا إرادة جادة في تعزيز العلاقات مع إيران بشتى الأبعاد السياسية والاقتصادية والإقليمية".

كما أشار لرئيس الايراني إلى القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة واتفاق وجهات النظر بين إيران وكازاخستان، قائلا : نحن مستعدون لتوسيع علاقاتنا مع كازاخستان في جميع المجالات.

وأضاف : إن مستقبل العلاقات الثنائية يعتمد على العزم المشترك والإرادة لبناء مستقبل مشرق قائم على السلام والأمن والازدهار للمنطقة والعالم.

وفي الشأن النووي، أشار الرئيس بزشكيان إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إيران وأمريكا، مؤكدًا بأن "الادعاءات حول البرنامج النووي الإيراني لا أساس لها، حيث أن إيران أوضحت مرارًا بأنها لا تسعى إلى إنتاج سلاح نووي، وهذا ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايض".

وشدد على، أن "منع الشعوب من الوصول إلى التقانات الحيوية، بما في ذلك في مجالات الصحة والزراعة، أمر غير مقبول ومنافٍ للعدالة والإنصاف".

ومضى رئيس الجمهورية الى التاكيد في هذا اللقاء، على "شفافية الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي اقرت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا".

واضاف : وفي الوقت الذي نؤكد استعدادنا دوما لعمليات التفتيش، فإننا نعتبر حرمان الشعوب من المعرفة والتكنولوجيا والإنجازات العلمية أمرًا غير مقبول، لان منع الاخرين من الحصول على التقنيات الحيوية في مجالات الصحة والزراعة والابتكار العلمي يُعد حرمانًا للإنسان من نعم الله، وهو أمر لا يمكن القبول به.

وصرح : نحن خضعنا لله تواضعًا كي لا ننحني لغيره، ولن نقبل بأن يقرر الآخرون مستقبل ومصير شعبنا؛ إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائمًا للإصغاء إلى الكلام المنطقي، لكنها لن تقبل بالغطرسة ابدا".

الى ذلك، أعرب نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني، عن سعادته بفرصة لقاء الرئيس بزشكيان، وهنأه والحكومة والشعب الايرانيين بعيد الأضحى المبارك.

كما أعلن "نورتليو"، عزم كازاخستان الجاد على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية، متطلعا الى بلوغ العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من النمو والازدهار عبر التعاون المشترك.

وفيما سلم رسالة رئيس كازاخستان الخطية إلى نظيره الايراني، قال نورتليو : اننا نؤمن ونأمل بأن تُمثل هذه الرسالة بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين، وأن تمهد الطريق لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية كازاخستان عن احترامه للمواقف المبدئية والمنطقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الأنشطة النووية السلمية، قائلاً : نعترف بإيران كدولة ذات ثقافة وحضارة عريقة، ونؤكد على حقكم المشروع في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. وإنني على ثقة بأن جهود حكومتكم في مسار الإصلاحات بمختلف المجالات ستؤدي بلا شك إلى تنمية وازدهار وتقدم الشعب الإيراني العظيم.

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