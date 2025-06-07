وزير الخارجية المصري يهاتف نظيره الايراني

وتبادل وزيري خارجية ايران ومصر في هذا الاتصال الهاتفي، التهاني لمناسبة عيد الاضحى المبارك، واستعرضا اخر التطورات الاقليمية وخاصة الوضع الراهن في قطاع غزة.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني قام، مطلع الاسبوع الماضي، بزيارة رسمية لدولة مصر، حيث التقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واجرى مباحثات مع وزير الخارجية وعدد اخرين من كبار مسؤولين في هذا البلد؛ حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

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