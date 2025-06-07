تعزيز الوحدة الإسلامية محور اتصال بين وزيري خارجية إيران وباكستان

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني مع وزير الخارجية الايراني؛ حيث تبادل معه التهاني لمناسبة عيد الاضحى المبارك، وتطلع بالسعادة والرقي للشعب الايراني.

واستعرض عراقجي واسحاق دار، في هذا الاتصال، اخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، بما في ذلك الاعتداءات الاخيرة للكيان الصهيوني التي طالت لبنان وسوريا؛ مؤكدين على اهمية الوحدة الاسلامية، وبما يسهم في مزيد السعادة والازدهار لمسلمي العالم.

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