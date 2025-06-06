الرئيسان الإيراني والإماراتي يتبادلان التهاني بعيد الأضحى

وحسب بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية، هنأ الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع مسعود بزشكيان، الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى للبلدين والشعبين الخير والبركات في هذا العيد الإسلامي العظيم.

وأعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحوار الودي عن أمله في أن يكون هذا العيد، ببركة شعائره الموحدة، سببًا في تقارب أكبر بين المسلمين وتضامن أوسع للأمة الإسلامية.

من جانبه، هنأ بزشكيان في هذا الاتصال، رئيس الإمارات معربًا عن تقديره وامتنانه لتهنئة رئيس الإمارات ومحبته، حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عيد الأضحى المبارك، ووصف هذا العيد العظيم بأنه مظهر ساطع للتضامن والوحدة والاتحاد بين مسلمي العالم حول محور الدين الإسلامي الحنيف، والكتاب السماوي القرآن، والنبي الأعظم (صلى الله عليه وسلم)، والقبلة المشتركة.

كما أشار إلى ضرورة تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، معربًا عن أمله في أن تكون بركات هذا العيد السعيد أساسًا لنشر السلام، وإنهاء الحرب وانعدام الأمن في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار الدائم في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وفي الختام، دعا بزشكيان من الله تعالى السعادة والصحة والنجاح المتزايد لشعب الإمارات العربية المتحدة المسلم وللأمة الإسلامية بأكملها.

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