الشيخ نعيم قاسم يبحث مع وزير الخارجية الإيراني أوضاع المنطقة

حيثُ أكد وزير الخارجية على أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‌واهتمام الجمهورية الإسلامية ‌الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‌في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة ‌الاحترام ‌المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين.‌

وقد جدَّد سماحة الأمين العام الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ‌وقائدها الإمام الخامنئي (دام ظله) ‌والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على ‌الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته. كما أكد على أهمية دور ‌إيران ‌الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها.

وبيَّن لوزير ‌الخارجية قناعة حزب الله ‌وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‌وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه.‌

المصدر: موقع المنار

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