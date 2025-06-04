وزير الخارجية الإيراني: هدفنا وأملنا هو فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان

ونشر عراقجي اليوم الأربعاء تدوينة باللغة عربية على منصة "إكس"، مصرحا فيها : سررت بالعودة إلى بيروت الجميلة. خلال اجتماعاتي مع الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، أعربت عن دعمي الكامل لاستقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه وإعادة إعماره في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع وزير الخارجية الإيراني : هدفنا وأملنا هو فتح صفحة جديدة في علاقاتنا الممتدة للقرون والمبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

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