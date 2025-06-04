قاليباف يهدي كوبا أربع مجموعات طبية نووية متطورة من إنتاج العلماء الإيرانيين

وأكّد قاليباف خلال مراسم تسليم الحزم الطبية أنّ هذه الهدية "ترمز إلى الإنجازات المشرّفة التي حققها العلماء الإيرانيون في مجال العلوم النووية السلمية، لاسيما في القطاع الطبي"، مضيفًا أن "هذه التقنيات تمثل نموذجًا حيًا لقدرة إيران على تسخير الطاقة النووية في خدمة الإنسان والصحة العامة".

تفاصيل الحزم الطبية المهداه:

مجموعة TECTOPSMA-PARS

تُستخدم بعد وسمها بالنظير المشع تكنيتيوم-99m، وهو الأكثر شيوعًا في الطب النووي، لتشخيص دقيق لنقائل العظام الناتجة عن سرطان البروستاتا. وقد طورتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وتُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم. مجموعة فحص أمراض التمثيل الغذائي لحديثي الولادة

تتوافق مع المعايير الدولية، وتُستخدم للتشخيص المبكر لأكثر من 50 نوعًا من أمراض التمثيل الغذائي، ما يسهم في إنقاذ أرواح آلاف الأطفال من مضاعفات خطيرة. مجموعة Pars-MDP للأدوية الإشعاعية

تُستخدم لتصوير العظام بشكل دقيق، بما يشمل الكشف عن نقائل العظام، التهاباتها، تقييم عدوى الأطراف الاصطناعية، الكسور الخفية، والنمو غير الطبيعي. مجموعة Pars-MIBI الإشعاعية

تُستخدم في فحوصات القلب، وتحديدًا في تقييم تروية عضلة القلب ووظائفها، وتوفر للأطباء صورة دقيقة عن حالة القلب وتشخيص اضطراباته مبكرًا.

نموذج للتعاون العلمي جنوب-جنوب

هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة العلمية بين الدول المستقلة الساعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والطبي، وتُجسد شعار "العلم من أجل الإنسانية"، كما تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين طهران وهافانا في ميادين التكنولوجيا الطبية الحيوية والطب النووي.

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