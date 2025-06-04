عراقجي يلتقي عائلة الشهيد السيد حسن نصر الله

وأشاد وزير الخارجية الايراني، الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء بعد زيارته مصر، بالمكانة الرفيعة للأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله ووضع إكليلا من الزهور على ضريحه الطاهر.

وفي حديثه للصحفيين والحضور، قال عراقجي: "إن استشهاد السيد حسن نصر الله سيزيد من قوة المقاومة. المقاومة حية، لأن الشهداء أحياء، ولأن الشهيد السيد نصر الله حي، وأنا على ثقة بأن دماء الشهيد السيد نصر الله ستكون أكثر تاثيرا في دفع المقاومة إلى الأمام مما كانت عليه في حياته".

وأضاف وزير الخارجية: لقد علمنا الإمام الخميني (رض) أن الدم ينتصر على السيف، وأنا على ثقة بأن النصر النهائي سيكون للشعب اللبناني والمقاومة، وأن هزيمة الكيان الصهيوني حتمية، ودماء الشهيد السيد حسن نصر الله ضمنت هذا النصر، وسنشهد إن شاء الله النصر النهائي للمقاومة والشعب اللبناني على المحتلين الصهاينة.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني كان قد زار بيروت يوم 23 فبراير/شباط الماضي لحضور مراسم تشييع جنازة الشهيد السيد حسن نصرالله.

وفي زيارته الى بيروت يوم امس التقى عراقجي، رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية يوسف رجي.

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