الجيش الإيراني: عظمة إيران تحت قيادة آية الله الخامنئي تُرغم الأعداء على الرضوخ

في بيان له بمناسبة الرابع من يونيو/حزيران، ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رض)، وانتفاضة الخامس عشر من خرداد الدامية، والذكرى السادسة والثلاثين لتسلّم آية الله السيد علي خامنئي (حفظه الله) منصب قيادة الثورة، قال الجيش الإيراني: "نُحيي الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل مفجّر الثورة الإسلامية الإيرانية، الإمام الخميني (رض)، في وقتٍ أصبح فيه ثبات هذا الرجل العظيم على العقيدة والحق والحقيقة درسًا للأحرار في العالم، وستظل مُثُله ومعتقداته خالدة في ذاكرة التاريخ إلى الأبد."

وأضاف البيان:"بإيمانٍ راسخ بالله تعالى، وقف الإمام الخميني (رض) في وجه طغيان نظام الشاه الظالم، وتصدى لمحاولات القوى الاستعمارية في استغلال إيران ونهب مقدّراتها."

بفضل ولائه للإسلام المحمدي الأصيل، وربطه القوي بين الدين والسياسة، أسس نظامًا قدّمه للعالم، يتألق اليوم أكثر من أي وقت مضى، وأصبح نموذجًا يُحتذى به للاحرار والمظلومين في جميع أنحاء العالم.واشار بيان الايراني ان انتفاضة الإمام الخميني (رض) اندلعت في 5 يونيو/حزيران 1963، والتي مثّلت بداية حركة الشعب الإيراني المسلم، ومصدرًا لتحولات عظيمة في تاريخ وطننا العزيز.

وهزّت انتفاضة الإمام الخميني (رض) أركان نظام الشاه الظالم، وأخيرًا، في 11 فبراير/شباط 1978، حرر الشعب الإيراني العزيز إلى الأبد من نير الاستبداد والاستعمار. اليوم، وبفضل القيادة الحكيمة للخليفة الصالح للإمام الخميني (رض) على مدى 36 عامًا، سماحة آية الله السيد علي خامنئي (حفظه الله)، وصلت الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى نقطة من العظمة والتأثير في المنطقة والعالم، حيث تسعى في الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية بفخر إلى إنشاء حضارة إسلامية جديدة، ويضطر الأعداء إلى الخضوع أمامها.

واختتم البيان : ان جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، بينما يحيي ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض) وشهداء الثورة والدفاع المقدس والمدافعين عن المراقد المقدسة، ويحيي ذكرى انتفاضة 15 خرداد، ويجدد ولاءه لقائد الثورة الإسلامية (حفظه الله)، يؤكد أنه سيظل ملتزمًا بمبادئ الثورة الإسلامية حتى آخر قطرة دم، ولن يدخر جهدًا في الدفاع عن مبادئ أمامي الثورة ووحدة أراضي بلدنا العزيز.

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