عراقجي يلتقي الرئيس اللبناني

والتقى وزير الخارجية الإيراني"سيد عباس عراقجي" اليوم الثلاثاء ، الرئيس اللبناني "جوزف عون" في بيروت .

وقبل هذا اللقاء ،اجتمع وزيرالخارجية مع نظيره اللبناني "يوسف رجي" حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية للصحفيين صباح اليوم الثلاثاء لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري: في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، الأولوية لجيراننا ودول منطقة غرب آسيا وكذلك لأصدقائنا في المنطقة.

وأضاف: زيارتي تأتي بعد جولة إقليمية شملت القاهرة حيث عقدت لقاءات مثمرة للغاية في مصر، سألتقي اليوم بكبار المسؤولين اللبنانيين في لبنان.

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