عراقجي يلتقي نظیره اللبناني

ووصل "عراقجي" صباح اليوم الثلاثاء إلى بيروت في زيارة تستغرق يوما واحدا والتقى مع وزير الخارجية اللبنانیة "يوسف رجي".

وقال وزير الخارجية للصحفيين صباح اليوم الثلاثاء لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري: في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، الأولوية لجيراننا ومنطقة غرب آسيا وأصدقائنا في هذه المنطقة.

واضاف: زيارتي تأتي بعد جولة إقليمية في القاهرة وبعد لقاءات مثمرة للغاية في مصر، سألتقي اليوم بكبار المسؤولين اللبنانيين في لبنان.

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